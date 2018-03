Sarney coloca projetos polêmicos em votação no Senado O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deixou o plenário em polvorosa ao colocar em votação o projeto que regulamenta a Emenda 29, primeiro item da pauta, ampliando o repasse de recursos para a saúde. A iniciativa contraria interesse do Planalto, que receia a aprovação do texto do ex-senador Tião Viana, vinculando o repasse de 10% das receitas da União ao setor. Em outra frente, líderes da base aliada surpreenderam a oposição ao aprovar requerimento reduzindo os prazos para votar a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) no Senado. Ao contrário da Emenda 29, a aprovação da DRU é matéria de interesse primordial do Planalto no Congresso.