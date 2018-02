Sarney cancela agenda para acompanhar cirurgia de sua filha

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), cancelou sua agenda desta semana para acompanhar sua filha, a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB-MA), que nesta semana será submetida a uma intervenção cirúrgica, em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, segundo informou nesta segunda-feira, 1º, a assessoria de imprensa da Presidência do Senado.

Roseana, que faz aniversário nesta segunda-feira, será internada no hospital paulista na próxima terça, 2, para que a equipe médica que a acompanha possa iniciar os procedimentos de mapeamento da cirurgia. A governadora tem um aneurisma de 6,4 milímetros localizado na região cognitiva do cérebro, atrás do olho direito. Ainda não foi definida a data exata da cirurgia, que pode ser realizada na quarta ou na quinta-feira.

Segundo a assessoria de imprensa de Sarney, o presidente não tem previsão de volta para Brasília.