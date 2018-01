Sarney brinca com obituário vazado: 'Cheguei do céu' O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), reagiu com bom humor hoje ao vazamento de um obituário feito pela Rádio Senado para sua eventual morte. Em discurso na sessão do Congresso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Sarney brincou com o tema. "Hoje um jornal noticia meu obituário, mas, graças a Deus, aqui estou, vivo, cheguei do céu", disse.