Sarney aprova voto contra censura da Venezuela à mídia

Em votação simbólica, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), aprovou no plenário um voto de censura contra o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, repelindo as supostas medidas antidemocráticas, entre elas a limitação à liberdade de imprensa. Há quase um mês, o presidente venezuelano determinou o fechamento de 34 emissoras de rádio e negou renovação de licença à "RCTV", a mais antiga emissora de TV do país. Chávez decretou também punição aos jornalistas responsáveis pelo que ele chamou de "crimes midiáticos".

O anúncio das medidas coincidiu com a invasão da "TV Globovision", que veicula notícias contra Chávez. A invasão e depredação da TV foi organizada por membros do partido Unidade Popular Venezuelana (UPV), de apoio radical a Chávez. Há 41 dias o jornal O Estado de S. Paulo está sob censura em ação movida por Fernando Sarney, filho do presidente do Senado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.