Sarney anuncia sindicância para apurar denúncias O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), anunciou na manhã de hoje, em entrevista coletiva transmitida ao vivo pela televisão, que vai mandar abrir uma comissão de sindicância para apurar as denúncias de centenas de atos secretos para criação de cargos, nomeações e reajustes salariais na Casa, revelados em reportagem publicada no dia 10 pelo jornal O Estado de S. Paulo. Segundo Sarney, a comissão será acompanhada por um procurador-geral da República e um auditor do Tribunal de Contas da União (TCU).