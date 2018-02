Sarney anuncia que pedirá licença do Senado

O senador José Sarney (PMDB-AP) anunciou nesta terça-feira, 19, que pretende se licenciar do Senado por um período de quatro meses. Segundo a assessoria do senador, Sarney encaminhará o pedido de licença à presidência do Senado até o início de março. Sarney informou que precisa descansar, viajar, e, posteriormente, concluir seu livro de memórias a ser publicado até o final do ano. Em seu lugar assumirá o primeiro suplente, Jorge Nova da Costa (PMDB-AP), ex-governador biônico do Amapá no final da década de 80.