Sarney ainda usa verba indenizatória para acervo pessoal

Quase dois meses depois de o estadão.com.br publicar que o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) repassou R$ 23,6 mil de verbas indenizatórias, entre abril e setembro de 2009, para a manutenção de seu acervo pessoal de livros, em sua residência oficial, em Brasília, informações disponíveis no Portal da Transparência da Casa mostram que o parlamentar continua a fazer uso do repasse. Nos meses de outubro e novembro, Sarney destinou R$ 10 mil à empresa Memória Viva Pesquisa e Manutenção de Acervos Históricos.

A verba indenizatória - de R$ 15 mil mensais para cada senador - destina-se ao ressarcimento de despesas com aluguéis de escritório, hospedagens, passagens, combustível, pesquisas e divulgação, entre outros, dos parlamentares brasileiros.O site do Senado não especifica os gastos de cada senador entre fevereiro de 2008 e março de 2009.

Apesar de sempre ter negado ingerência sob qualquer aspecto administrativo da Fundação Sarney, o presidente do Senado determinou no dia 26 de outubro o fechamento da entidade, em São Luís. A decisão foi tomada três meses e meio depois de O Estado de S.Paulo revelar que a entidade desviou R$ 500 mil de R$ 1,3 milhão destinado pela Petrobrás com a finalidade de apoio à cultura. Os aportes financeiros à entidade teriam sido interrompidos por causa da denúncia.

Criada para preservar a memória do senador maranhense, a Fundação Sarney é uma instituição privada. No local são reunidos e expostos ao público material do período em que ele ocupou a Presidência da República e reproduções de sua obra literária. O prédio também abriga o mausoléu onde Sarney queria ser enterrado.