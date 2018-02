Sarney afirma que reforma do Senado ainda é discutida

BRASÍLIA - O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), apresentou nesta segunda, 31, sua versão sobre o fracasso em não cumprir a promessa de aprovar uma reforma administrativa na Casa. Em nota, ele alegou que o projeto, parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), tem recebido sugestões - cerca de 600, segundo o senador - e ainda vem sendo discutido pelos senadores numa subcomissão temporária.

"Não me parece estar parada a matéria. Ao contrário, todo o trabalho realizado pela subcomissão demonstra a seriedade e a profundidade necessárias com que a matéria vem sendo tratada pela Casa", disse, em resposta à reportagem publicada nesta segunda pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrando que pouca coisa mudou no Senado depois do escândalo dos atos secretos.

Pressionado e principal personagem da crise, Sarney autorizou a contratação e a recontratação da Fundação Getúlio Vargas, em 2009 e 2010, para que um estudo de reestruturação fosse apresentado. A instituição recebeu R$ 500 mil pelo serviço. O projeto, porém, não agradou a servidores e senadores, recebeu centenas de emendas e empacou na CCJ. Em compensação, os servidores ganharam um novo plano de carreira, com reajustes, em média, de 25% nos salários.

Hoje, Sarney incluiu esse aumento dos funcionários na chamada "reforma administrativa". Numa mesma frase, misturou os dois assuntos, mas acabou admitindo que o projeto principal não avançou. "Falta a votação pelo plenário e a implantação", disse. "Mas grande parte da reforma foi realizada, como essa parte da carreira dos funcionários, hoje perfeitamente organizada", disse.

Sarney assume a presidência amanhã pela quarta vez, mantendo os velhos vícios, estrutura inchada, falta de controle de funcionários fantasmas, excesso de mão de obra terceirizada e de cargos de diretores, além de apadrinhados do senador e de colegas espalhados em gabinetes e secretarias.