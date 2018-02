Sarney aceita redução de pessoal e auditoria no Senado

Sarney não disse, porém, uma palavra sobre a principal reivindicação do documento: a demissão do diretor-geral do Senado, Alexandre Gazineo, e a indicação de um substituto, que seria referendado pelo voto dos senadores em plenário. Nenhuma das oito sugestões apresentadas pelos senadores trata dos atos secretos da Casa, revelados pelo Estado. O documento protocolado também não cobra o resultado dos inquéritos abertos para investigar a participação de ex-diretores em irregularidades. Sarney fez questão, no entanto, de responder às cobranças feitas sobre o assunto, do plenário do Senado, pelo líder do PSDB, Arthur Virgílio Neto (AM). ?Os inquéritos serão concluídos e os culpados punidos severamente?, garantiu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.