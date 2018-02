Sarkozy quer Brasil no G8 e no Conselho de Segurança da ONU O presidente da França, Nicolas Sarkozy, manifestou nesta terça-feira apoio a uma maior participação do Brasil em assuntos mundiais, inclusive com uma vaga no Conselho de Segurança da ONU e no G8, duas instâncias que seriam ampliadas. "O mundo precisa que o Brasil assuma seu lugar em todas as organizações internacionais. É inimaginável que assuntos mundiais estejam sendo discutidos sem representantes da África e da América do Sul", declarou Sarkozy em discurso na fronteira da Guiana Francesa com o Amapá, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula e Sarkozy prometeram empenho para superar problemas como taxas de vistos e a burocracia, que dificultam o comércio legal entre o Brasil e a Guiana Francesa, que é um Departamento Ultramarino da França. Os dois se encontraram na quente e úmida Saint-Georges, à beira do rio Oiapoque, que marca a fronteira com o extremo norte do Amapá. Membros da mítica Legião Estrangeira francesa -- barbados e portando machados -- formaram uma guarda de honra numa cerimônia em que foi apresentada a maquete de uma ponte que ligará a cidade brasileira de Oiapoque à francesa Saint-Georges. A obra, primeiro acesso terrestre à Guiana Francesa, será importante no desenvolvimento daquela área amazônica. A construção deve começar no fim deste ano e terminar em 2010. Vestindo terno preto apesar do sufocante calor equatorial, Sarkozy agradeceu Lula por seus esforços em prol da libertação da franco-colombiana Ingrid Betancourt, seqüestrada desde 2002 pela guerrilha colombiana Farc. Lula, vestindo uma confortável camisa clara, disse que o Brasil está preparado para ajudar qualquer esforço humanitário que leve à libertação de reféns, mas salientou que a liderança desses esforços cabe à Colômbia e ao presidente venezuelano, Hugo Chávez. Lula e Sarkozy também concordaram em buscar soluções para a presença ilegal de brasileiros na Guiana Francesa, especialmente garimpeiros, e de combater o contrabando. Estima-se que 50 mil brasileiros vivam no território vizinho, dos quais apenas 20 mil legalmente.