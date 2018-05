Sargento nega participação nas investigações da Satiagraha

O terceiro sargento do Serviço de Inteligência da Aeronáutica Idalberto Martins de Araújo disse nesta quarta-feira, 24, na CPI dos Grampos da Câmara, que foi ele quem apresentou o ex-agente do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI) Francisco Ambrósio Nascimento ao delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, responsável pela Operação Satiagraha. Segundo ele, o delegado o consultou se conhecia algum especialista na área de análise de documentos para trabalhar em sua equipe na Operação Satiagraha. Veja Também: Grampos: Entenda a crise Protógenes me dava R$ 1,5 mil para triar e-mail, diz ex-agente Suspeito de grampo, ex-agente autoriza CPI a quebrar sigilo Agentes da PF ameaçam membros da CPI, diz deputada Grampo atribuído à Abin gera disputa no governo, diz Itagiba Idalberto informou que junto com Protógenes Queiroz e o major Branco, subchefe da Área de Operações da Aeronáutica, reuniram-se num bar próximo ao edifício sede da Polícia Federal para fechar a contratação do ex-agente do SNI, que também participou da conversa. Ainda de acordo com o militar, poucos dias depois deste encontro Francisco Ambrósio começou a trabalhar na equipe de Protógenes. O sargento ressaltou que sua iniciativa em indicar o ex-agente do SNI foi "uma ação de amigos". Ele acrescentou que, em nenhum momento, a Aeronáutica participou institucionalmente do episódio."O Protógenes pediu e nós atendemos. O contato foi informal", afirmou.