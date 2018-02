Sargento da PM é morto em suposta tentativa de assalto em SP

SÃO PAULO - O sargento da Polícia Militar (PM) Vandir Rodrigues dos Santos, de 34 anos, morreu nesta sexta-feira, 1, após levar três tiros no começo da tarde durante uma suposta tentativa de assalto ao estacionamento da agência do Itaú, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. Ele ainda chegou a ser socorrido no Hospital Israelita Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos. <br><br> Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o PM acompanhava um amigo, que tinha efetuado um depósito. Quando retornavam para o carro, foram abordados por um suspeito que, inicialmente, pretendia roubar o estacionamento com mais dois homens. O trio usava duas motocicletas CG Titan, uma azul e uma preta, e já estaria no local antes da chegada do PM à agência. Após a abordagem, houve troca de tiros e o sargento foi baleado. <br><br> Os suspeitos fugiram com dinheiro roubado do estacionamento e do amigo do sargento. Ninguém foi preso. No 34º Distrito Policial, da Vila Sônia, onde o caso foi registrado, o irmão do policial contou que ele estava de folga. De acordo com a SSP, pelo menos três testemunhas do crime foram encaminhadas para o 91º DP, da Vila Leopoldina, para tentarem reconhecer os suspeitos por meio de fotografias. <br><br> No dia 16 de fevereiro, outro policial, o coronel José Hermínio Rodrigues, de 48 anos, foi morto quando andava de bicicleta na região do Mandaqui, região norte de São Paulo. Rodrigues era chefe do Comando de Policiamento de Área Metropolitano-3 (CPA-M3) e um dos oficiais que investigava a possível participação de PMs nas chacinas ocorridas na zona norte.