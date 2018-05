São Paulo terá atos pró e contra o impeachment no domingo

Manifestações pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff estão sendo organizadas para o próximo domingo, 17, quando o plenário da Câmara irá decidir se autoriza ou não a abertura do processo.

Em São Paulo, o ato a favor do afastamento será na Avenida Paulista. O movimento Vem Pra Rua marcou a concentração para as 14h na esquina com a Rua Pamplona, onde estará o carro de som com dois telões para a transmissão da votação no Congresso. No evento oficial no Facebook, o ato conta com 74 mil adesões até a tarde desta terça-feira, 12. O Movimento Brasil Livre também está chamando para o ato no Paulista, com caminhão e telões próprios.

Os atos pró-governo, organizados pelos grupos Frente Brasil Popular e Povo sem Medo, que inclui a Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Nacional de Estudantes (UNE) e União Brasileira de Mulheres (UBM), devem acontecer no Vale do Anhangabaú, a partir das 10h, de acordo com os organizadores.