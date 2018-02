São Paulo tem manifestações pacíficas pela manhã As manifestações na capital paulista nesta manhã foram pacíficas e sem ocorrências registradas pela Polícia Militar de São Paulo. Havia dois pontos de concentração de protestos. O primeiro, na Praça da Sé, reúne cerca de 500 pessoas. Na Avenida Paulista, são 350 manifestantes que, segundo a CET, ocupando duas faixas no sentido Consolação, junto à Praça Oswaldo Cruz. Os números foram divulgados pela PM, que informou ainda que os dois protestos fazem parte do Grito dos Excluídos.