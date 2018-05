São Paulo sedia 4 convenções partidárias no sábado

A mais movimentada deve ser a convenção do PTB, que começa amanhã com a programação dedicada a atividades internas. No dia seguinte, o partido comandado pelo ex-deputado Roberto Jefferson ratifica o apoio ao candidato do PSDB à Presidência, José Serra. Além deles, a sigla recepcionará o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra, e o candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin. O encontro será no Hotel Blue Tree, na zona sul da capital.

O PCdoB, por sua vez, vai oficializar o apoio ao candidato Aloizio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo. Sob o slogan "São Paulo precisa crescer com o Brasil", a convenção também vai ratificar a candidatura de Netinho de Paula ao Senado na coligação com o PT. Mercadante e Marta Suplicy (PT), a outra candidata da chapa, estarão presentes no evento, no campus Vergueiro da universidade Uninove.

O PSOL lançará a candidatura do professor Paulo Bufalo pela legenda ao governo do Estado. Participam da convenção, que será realizada no Bom Retiro, região central, o deputado federal Ivan Valente, e o pré-candidato à presidência da República da legenda, Plínio Arruda Sampaio.

Ainda no sábado, com a presença da candidata à Presidência Marina Silva, o PV lançará Fabio Feldmann ao governo paulista e Ricardo Young ao Senado, em evento na Assembleia Legislativa. O ambientalista Rogério Menezes, um dos fundadores do PV em São Paulo, foi escolhido como candidato a vice na chapa de Feldmann e será apresentado pela primeira vez pelo partido. Todas as convenções ocorrerão pela manhã.