São Paulo precisa de um 'PAC Paulista', diz Mercadante

O petista, de acordo com informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa, ressaltou que o governo estadual deve agir como indutor da economia, trabalhando com uma margem de crescimento de até 7% ao ano. "São Paulo precisa de um PAC Paulista, de um Estado indutor que planeje, que estabeleça os investimentos prioritários e as obras estruturantes", afirmou o petista, em debate no Instituto de Engenharia, na capital paulista.

No evento, o petista apresentou seu programa de governo para os setores de infraestrutura e transporte. A um público formado por engenheiros e profissionais ligados aos setores da construção e da indústria imobiliária, ele destacou a necessidade do governo promover mais parcerias público-privadas em São Paulo.

Ele também sustentou a elaboração de uma lei de licitação que seja mais "eficiente". "Você precisa dar ao setor privado possibilidade de fazer sugestões e uma lei que traga soluções", disse. "Precisamos dar um salto na relação público-privada no Brasil", defendeu.

Mercadante reconheceu que, sem a contribuição privada, não há como o governo promover sozinho o desenvolvimento do Estado. "Acho que esse Estado vai andar numa velocidade muito mais rápida e não tem como o Estado fazer isso sozinho".