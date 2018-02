São Paulo fecha empréstimo de US$ 30 milhões com BID O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), assinou ontem contrato de financiamento no valor de US$ 30 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), montante que será usado no programa de recuperação de rodovias. Serão restaurados 156,4 quilômetros, sendo que metade do projeto, que totaliza US$ 60 milhões, já foi encaminhada com recursos do Estado. Segundo a Secretaria da Fazenda, nesta fase serão contemplados 16,8 quilômetros da SP-125, entre Alto da Serra e Ubatuba; 14,6 quilômetros da SP-133 (Via Anhangüera a Cosmópolis); 39,1 quilômetros da SP-255, de Araraquara a Boa Esperança do Sul; 41,8 quilômetros da SP-425, entre José Bonifácio e o Rio Tietê; 21,1 quilômetros da SP-294 (Iacri a Osvaldo Cruz); e 23 quilômetros da SP-294, de Osvaldo Cruz a Adamantina. Além do financiamento assinado ontem, Serra destacou que o Estado possui US$ 800 milhões de projetos já em andamento com o BID. Essa verba vai para obras do Metrô e dos trens urbanos da CPTM (US$ 168 milhões), recuperação de estradas vicinais (US$ 194 milhões), programas de despoluição da bacia do Alto Tietê e refinanciamento de dívidas corporativas (US$ 250 milhões), além do fortalecimento de arranjos produtivos locais. Segundo a Fazenda, já foram recuperados 703,2 quilômetros de rodovias. No total, serão restaurados 859,6 quilômetros de estradas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo