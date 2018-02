São Paulo decidirá eleição, diz Aécio

BAURU - Presidente nacional do PSDB, o senador mineiro Aécio Neves utilizou neste sábado, 30, um evento em Bauru, para distribuir elogios aos seus colegas tucanos de São Paulo e dizer que o Estado será determinante para sua campanha presidencial em 2014. "São Paulo decidirá a eleição", afirmou o mineiro ao ser questionado sobre suas viagens ao interior paulista.

"Eu não tenho dúvidas sobre isso e não tenho nenhum constrangimento de dizer ao contrário. Nós daremos uma prioridade absoluta a São Paulo, pelo êxito e pela excelência das administrações do PSDB em São Paulo, em especial agora do governador Geraldo Alckmin", afirmou Aécio.

Desde quando passou a sinalizar claramente que estava disposto a disputar o Palácio do Planalto, ainda no ano passado, o senador começou a investir em alianças internas no partido focando principalmente os paulistas. Aproximou-se do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e foi buscando apoio de outros líderes locais, como o presidente da sigla no Estado, deputado federal Duarte Nogueira.

O movimento de Aécio visa tentar quebrar eventuais resistências de dois dos principais líderes tucanos no Estado: o ex-governador José Serra e o atual governador Geraldo Alckmin.

Aécio é acusado por serristas de ter feito "corpo mole" em Minas Gerais quando o ex-governador paulista disputou a Presidência da República, nos anos de 2002 e 2010. Os aliados de Alckmin também citam o pouco esforço feito pelo mineiro na campanha presidencial de 2006, quando o hoje governador disputou o Planalto contra o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin vai concorrer à reeleição em 2014. Daí a importância dada por Aécio aos paulistas.

Estrutura. Segundo Aécio, a estrutura do partido em São Paulo, governado desde 1995 pelo PSDB, facilita a organização da campanha. "Nós temos um partido em São Paulo orgânico e estruturado, que tem ideias, que tem propostas. Isso me alegra muito, nossa agenda em São Paulo é intensa. Só aqui temos mais de 60 prefeitos", afirmou.

Aécio, que esteve esta semana em Barretos, Franca e Bauru, lembrou que tem encontros marcados com lideranças tucanas em Campinas, Sorocaba, São Jose dos Campos e Santos. "São encontros regionais em que ouvimos as lideranças do partido", disse o provável candidato tucano à Presidência.

Aécio foi questionado por um repórter sobre o fato de Serra ainda se manter na disputa pela vaga de candidato do partido ao Planalto. "Eu tenho um sentimento pessoal de que o PSDB vai estar unido, como nunca esteve e isso é essencial para nossa vitória. Serra é um quadro extraordinário da política brasileira e temos conversado com ele quase que diariamente e há um sentimento hoje que acima de qualquer divergência e eventual ponto de vista, está em nossa responsabilidade encerrar esse tipo de governo do PT. Para dissabor dos nossos adversários, o PSDB está unido na hora certa e essa hora está quase chegando", disse o senador.

Festa. A passagem do mineiro por Bauru foi marcada por uma grande festa do partido.

Os dirigentes regionais conseguiram reunir cerca de 500 pessoas para recepcionar o provável candidato ao Planalto em um evento numa faculdade.

Muitos dos presentes usavam camisetas nas quais se via o nome de Alckmin recomendando o nome de Aécio para a Presidência. Entre os que vestiam as camisetas estavam índios de algumas aldeias terenas e tupi-guarani da região. Um deles presenteou Aécio com arco e flecha.