Santos terá quatro debates eleitorais na TV A campanha em Santos, na Baixada Santista, poderá esquentar nos próximos dias com os debates dos candidatos a prefeito nos canais regionais de TV. O primeiro confronto aconteceu no domingo passado e até quinta-feira os cinco candidatos vão se encontrar mais quatro vezes nos estúdios. Participam os candidatos João Paulo Tavares Papa (PMDB), Maria Lúcia Prandi (PT) e Mariângela Duarte (PSB). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.