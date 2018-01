Santo André tem bons indicadores sociais Com uma população de 648 mil habitantes, Santo André se coloca entre os 31 municípios brasileiros que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), têm mais de 500 mil moradores. No Estado, a cidade é a quinta em tamanho. Como integrante da Grande São Paulo, compartilha dos mesmos problemas da metrópole, mas apresenta alguns indicadores sociais e de qualidade de vida ligeiramente melhores. As taxas de mortalidade infantil, de homicídios e de analfabetismo são alguns exemplos. Em Santo André esses índices são, respectivamente, de 14,30 por mil nascidos vivos; 54,62 por 100 mil, e 6,58%, contra 15,79, 58,58 e 7,52% de São Paulo. Os dados ajudam a dar à cidade uma boa colocação no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para indicar a qualidade de vida em todo o mundo. No Estado de São Paulo, Santo André é 9ª colocada, à frente da capital (13ª) e São Bernardo do Campo (12ª). Apesar de até recentemente ter se caracterizado por abrigar uma classe de operários industriais significativa e atuante - tanto que faz parte da região onde nasceu o Partido dos Trabalhadores -, hoje a cidade tem mais empresas e gente empregada nas áreas de serviço e comércio do que em indústrias. No que diz respeito à sua história, Santo André apresenta uma peculiaridade: houve duas. A primeira durou pouco. É a história da vila de Santo André da Borda do Campo, fundada em 1553 e extinta em 1560. A história da Santo André de hoje é bem mais recente. Começou com a passagem pela região da Estrada de Ferro São Paulo Railway, cuja construção iniciou-se em 1860. Em 1861, surgiu o primeiro povoado onde hoje se localiza a cidade.