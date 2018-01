Sanguessugas: MPF pede inquérito contra mais 42 O procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de novos inquéritos contra 42 parlamentares suspeitos de envolvimento com a venda superfaturada de ambulâncias para prefeituras. O Supremo já investiga 15 deputados federais acusados de envolvimento com a máfia das ambulâncias. Os pedidos para investigar os parlamentares, que agora totalizam 57, são individuais. A Procuradoria não divulgou o nome dos parlamentares que serão agora investigados pelo Supremo. A CPI dos Sanguessugas, que começou a funcionar esta semana no Congresso, deverá ter acesso em breve às cópias dos requerimentos de instauração dos inquéritos e aos processos contra os parlamentares. O relator dos inquéritos e dos processo no Supremo, ministro Gilmar Mendes, atendeu ao pedido do presidente da CPI, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), para que a comissão de inquérito possa analisar a documentação, mas exigiu a manutenção do sigilo nas informações. Biscaia já avisou, no entanto, que o relatório final da CPI deverá trazer o nome dos parlamentares envolvidos com a máfia das ambulâncias. Mas os parlamentares apontados como integrantes do esquema não vão ser ouvidos na CPI sob a alegação de que o tempo é exíguo. A CPI vai funcionar apenas durante 60 dias. Os congressistas só poderão se defender durante o processo por falta de decoro parlamentar que será aberto, assim que ficar comprovado a participação no esquema dos sanguessugas. A CPI dos Sanguessugas, que teve sua primeira reunião na última quarta-feira, dia 28, foi criada para investigar denúncias de irregularidades no uso de recursos do Orçamento Geral da União para a compra de ambulâncias a preços superfaturados. A máfia das ambulâncias está sendo investigada pela Polícia Federal que já apontou o envolvimento de funcionários do Ministério da Saúde, de prefeitos, de empresários, além de parlamentares.