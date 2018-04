Sanguessuga: MP-SP propõe ação contra Vedoin O Ministério Público Federal em Jaú (SP) propôs ação judicial contra os empresários Darci Vedoin, Luiz Vedoin e Ronildo de Medeiros, os ex-deputados federais Ildeu Alves de Araújo, Irapuan Teixeira e Wanderval Lima dos Santos e o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Gastão Campos por supostos atos de improbidade na chamada máfia dos sanguessugas, esquema de desvio de verbas na compra de ambulâncias superfaturadas. A Controladoria-Geral da União calcula os prejuízos em R$ 610 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.