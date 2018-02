Sanfoneiro mirim se frustra por não homenagear Campos Leonardo Gonçalves da Silva, sanfoneiro, 10 anos, ficou frustrado neste domingo, 17, no velório do ex-candidato a presidente da República, Eduardo Campos (PSB), no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano. Sua mãe, Luana Gomes da Silva, havia combinado com a viúva Renata Campos que o filho iria fazer uma homenagem ao político, tocando a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Mesmo na área interna do palácio, o menino não conseguiu ir além do paredão formado pela multidão que disputava espaço no local do velório.