Samuel Moreira, ex-presidente da Assembleia, assumirá Casa Civil de Alckmin

SÃO PAULO - O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, anunciou nesta segunda-feira, 4, que o deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP) será o novo chefe da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin. Ele assume o lugar de Edson Aparecido, que deixou o cargo no dia 25 e será candidato a vereador na capital.

Ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Moreira tem um perfil discreto no Congresso. Ele será o responsável pela interlocução do governo com os deputados estaduais, prefeitos do interior, sociedade civil e lideranças políticas do interior.

Homem forte de Alckmin até o ano passado, Edson Aparecido perdeu espaço no governo por não ter feito campanha para o empresário João Doria nas prévias tucanas na capital paulista.

Engenheiro civil, Samuel Moreira foi eleito com 227.210 votos. Foi deputado estadual por dois mandatos e presidente da Assembleia Legislativa (2013-2015), além de líder do governo Alckmin (2011) e do PSDB (2008-2009). Foi presidente da CPI da Bancoop (2010), que apurou fraudes na Cooperativa dos Bancários de São Paulo.