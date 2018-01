Salvador-BA quer barrar alta de 11,96% na conta de luz

Segundo João Henrique, "não há sentido" no pleito da concessionária de reajustar os valores em um índice que é, para ele, "o dobro da inflação" (na comparação com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que fechou 2010 com alta de 5,91%). "A população seria duplamente penalizada, diretamente pelo aumento nas contas e indiretamente pelos repasses que os setores produtivos vão fazer para absorver o custo maior", argumenta.

Além disso, na representação, o prefeito pede para que o MP cobre da Coelba a reparação total de asfaltamento e calçadas que são quebradas pela concessionária para a realização de serviços. "Para fazer o cabeamento, eles (Coelba) destroem a cidade - e, depois, não recuperam do jeito que estava antes, deixando o prejuízo para o poder público", acusa João Henrique. "Eles deixam a cidade em segundo plano".

A Coelba argumenta que o pedido de reajuste tem como base o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) acumulado dos últimos 12 meses (11%), acrescido de encargos setoriais. Sobre a acusação de danos à infraestrutura viária do município, a empresa negou, em nota, as acusações, afirmando que 98% de sua rede é aérea e que "as poucas obras que exigem intervenções em pistas e calçamentos são realizadas utilizando técnicas que recompõem o local após a conclusão, deixando-o em perfeitas condições".