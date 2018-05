Salvador: 2 escolas querem abandonar nomes de militares A grande repercussão do caso da mudança de nome do antigo Colégio Estadual Emílio Garrastazu Médici, em Salvador, para Colégio Estadual Carlos Marighella, há pouco mais de um mês, já levou duas outras escolas da rede pública a fazer estudos para trocar de nome. Assim como no projeto pioneiro, no qual o nome do ex-presidente do regime militar foi substituído para homenagear o líder comunista baiano assassinado por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) em novembro de 1964, em São Paulo, as duas outras instituições têm nomes de ex-governantes militares e planejam trocá-los para homenagear personalidades de outras áreas.