'Salta aos olhos a hipocrisia de José Serra', afirma Berzoini

As declarações da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que em viagem a Minas na última terça-feira, 19, disse que os tucanos pretendem acabar com o PAC, caso eleitos, aliadas ao bate-boca entre petistas e tucanos vem dando o tom do que deverá ser o clima político neste ano de eleições presidenciais.

O presidente do PSDB, Sérgio Guerra, afirmou, em nota, que "Dilma mente". "Mentiu no passado sobre seu currículo e mente hoje sobre seus adversários. Usa a mentira como método. Aposta na desinformação do povo e abusa da boa-fé do cidadão."

Na última quarta-feira, 20, o presidente do PT, Ricardo Berzoini, escreveu nota no site do partido dizendo que texto intitulado o "PSDB perdeu a oportunidade de ficar calado". Berzoini voltou a divulgar nota assinada em conjunto com o presidente eleito do PT, José Eduardo Dutra, nesta quinta-feira, 21, na qual chama Sérgio Guerra de "desequilibrado".

Leia abaixo a íntegra da nota:

"Em nota publicada na noite da última terça-feira (19), dizíamos que "torcemos para que o PSDB se encontre e produza um programa de governo, para que possamos ter um debate de alto nível neste ano eleitoral".

A nota divulgada ontem (20) pelo presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, mostrou que nossas esperanças eram infundadas. De forma desqualificada, vil, caluniosa e grosseira para com a Ministra Dilma Rousseff, o que merece repúdio de todos, a nota revela o desespero por que passa a oposição brasileira, incapaz de produzir um programa de governo que sensibilize os corações e as mentes dos brasileiros.

Até entendemos o desequilíbrio do senador Sérgio Guerra, que, recentemente, em entrevista à revista Veja, descuidou-se e revelou as verdadeiras intenções de seu partido em acabar com o PAC, o que deve ter lhe rendido severas reprimendas de seus pares.

No entanto, o que mais salta aos olhos é a hipocrisia do candidato de PSDB, José Serra, que ao mesmo tempo em que afirma estar "concentrado no trabalho" e que "não vai entrar nenhum bate-boca eleitoral de baixaria", usa o presidente do seu partido como um verdadeiro jagunço da política para divulgar uma nota daquele teor.

O PT reafirma que pretende fazer um debate de propostas e projetos, em alto nível, que permita ao povo brasileiro escolher o caminho mais adequado ao nosso país.

Ricardo Berzoini

Presidente Nacional do PT

José Eduardo Dutra

Presidente eleito do PT"