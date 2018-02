Salgado rebate Simon e diz não ver motivo para renúncia O senador Wellington Salgado (PMDB-MG) mostrou-se inconformado com a sugestão do colega Pedro Simon (PMDB-RS) de que o presidente do Senado, José Sarney, deva se afastar do cargo. "Se afastar por que, se ele está agindo com transparência?", questionou. "Sarney está cortando quem deveria cortar", afirmou. Para o senador, se Sarney for afastado do cargo virá outro senador para o seu lugar e continuará o risco de haver novas denúncias novamente. "Sou espectador, mas não sou burro. Sou suplente, mas não sou burro. Me tacham como se eu fosse um subproduto", reclamou.