Salário mínimo será votado na 4ª à noite, diz Vaccarezza O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, anunciou que, com o acordo firmado hoje com a oposição, o projeto de lei do salário mínimo será votado na quarta-feira à noite, em sessão extraordinária. O acordo prevê amplo debate sobre o reajuste. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participará de Comissão Geral no plenário da Câmara, na terça-feira à tarde, para discutir o valor do mínimo com os parlamentares e o secretário-executivo do Ministério, Nelson Barbosa, participará de reuniões com as bancadas na terça-feira e na quarta-feira, pela manhã. Ele já começou as conversas hoje, quando se reuniu com a bancada do PV. A reunião com o PMDB está marcada para quarta-feira, também pela manhã.