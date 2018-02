Salário mínimo de R$ 412,40 valerá em março, diz Bernardo

O novo salário mínimo negociado pelo governo no valor de R$ 412,40 será implementado a partir de 1º de março. A informação foi dada hoje pelo o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, em entrevista nesta terça-feira, 26, ao Programa Agência Estado no Ar, transmitido pela Rede Eldorado. O ministro acrescentou que o montante foi negociado com as centrais sindicais e comentou o critério utilizado no cálculo da nova proposta. "Nós estamos nos comprometendo a anualmente corrigir o salário mínimo com base no crescimento do PIB de dois anos anteriores, no caso de 2006, e mais a variação da inflação", explicou.