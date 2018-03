Salário de vereador terá desconto para pagar multa

Em decisão anterior, o Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade de contrato realizado entre a Prefeitura de Taubaté e a empresa Clínica de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial (Cliface) durante a gestão do prefeito José Bernardo Ortiz. O contrato foi declarado nulo em razão de irregularidades na fase de licitação, mas, ainda assim, foi prorrogado na gestão de Mattos.

De acordo com a decisão, Mattos foi condenado ao pagamento de multa fixada em dez vezes o salárioquando da contratação com fraude. Para cumprir essa decisão, o promotor de Justiça de Taubaté José Carlos Sampaio solicitou a penhora da remuneração do vereador, já que o único bem imóvel existente em seu nome está hipotecado.