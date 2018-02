'Salafrários' querem CPI da Petrobras, diz Berzoini O presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, chamou de "salafrários" os defensores da investigação sobre a Petrobras no Senado. "Meia dúzia de salafrários está querendo a CPI da Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública e foi criada pelo movimento social", disse, durante encontro regional dos vereadores do PT, em Teresina (PI). Segundo ele, o projeto do PT é manter-se por 30 anos no poder.