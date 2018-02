''Salafrários estão querendo CPI'' O presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, chamou de "salafrários" os defensores da investigação sobre a Petrobrás no Senado. "Meia dúzia de salafrários está querendo a CPI da Petrobrás. A Petrobrás é uma empresa pública e foi criada pelo movimento social", disse, durante encontro regional dos vereadores do PT, em Teresina (PI). Segundo ele, o projeto do PT é manter-se por 30 anos no poder. Para isso, Berzoini defendeu a candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e rechaçou a proposta de terceiro mandato do presidente Lula. Berzoini criticou o PSDB e o DEM e disse que um terceiro mandato de Lula seria um golpe aos moldes do praticado pelas duas siglas na gestão FHC.