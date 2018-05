Saito insiste que comissão é autônoma

Segundo ele, caberá à Aeronáutica fazer a análise técnica da compra e o governo fará a análise da parte política e estratégica. Ao ser indagado se o Rafale francês, considerado preferencial pelo presidente Lula, atendia aos interesses da Aeronáutica, Saito respondeu que "com qualquer um dos três escolhidos a FAB ficará muito satisfeita".

"Qualquer um dos três dará outra potencialidade e característica à FAB, elevando-a a outro patamar", disse. Para o comandante da Aeronáutica, o essencial no processo é que tudo que for prometido só tem validade se estiver no papel. "Por isso estamos exigindo tudo por escrito."