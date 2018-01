Saito: caças devem voar em até 4 anos após contrato O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Juniti Saito, disse nesta quarta-feira, 18, que os primeiros caças suecos Gripen que serão desenvolvidos pela Saab em parceria com a Embraer, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), devem estar voando em até 48 meses após a assinatura do contrato.