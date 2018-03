Saída do BC só depende de Meirelles, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que conversará só na próxima semana com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sobre a sua possível saída para disputar as eleições. Em entrevista no Itamaraty, Lula afirmou que a decisão só depende de Meirelles. "Não sei se ele quer ser candidato", disse o presidente.