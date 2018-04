Saída de Lupi não atrapalha relação com PDT, diz petista O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou hoje que a saída de Carlos Lupi do Ministério do Trabalho não atrapalha ou traz desgastes na relação do Executivo com o PDT. "A relação com o PDT é excelente. Não mudou nada", destacou. "Uma coisa é a demissão de um ministro. Outra é o desgaste do governo", disse Vaccarezza.