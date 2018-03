Saída de Dilma terá homenagem e cerimônia exclusiva Depois de sete anos e três meses no governo, a ministra Dilma Rousseff deixa hoje a chefia da Casa Civil para se dedicar à campanha eleitoral. Pré-candidata do PT à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma será homenageada por funcionários do ministério, que prepararam um "bota-fora" exclusivo para ela no auditório do Palácio do Planalto.