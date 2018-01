Saída de Aécio foi 'gesto de convergência', diz Guerra Em carta dirigida especificamente aos mineiros, o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra, disse que entende a desistência do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, de disputar a nomeação tucana à Presidência da República, como um "gesto de convergência". "Quero dizer que o partido entende o gesto do governador como um gesto com o tamanho do governador - equilíbrio e solidariedade, no sentido da convergência e que essa convergência vai prevalecer, que vamos continuar juntos e vamos ganhar as eleições deste ano", diz a carta, divulgada esta tarde.