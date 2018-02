Saiba quem são os governadores na mira do TSE

Por outro lado, o TSE inocentou os governadores de Santa Catarina, Luiz Henrique, do Amapá, Waldez Goes, e de Goiás, Alcides Rodrigues.

Em 17 de fevereiro, o TSE rejeitou os recursos de Cássio Cunha e confirmou a cassação do mandato do chefe do Executivo paraibano e de seu vice, José Lacerda Neto (DEM). O governo foi assumido pelo ex-senador José Maranhão (PMDB), segundo colocado na eleição de 2006.

O TSE confirmou em 16 de abril a cassação de Lago e de seu vice, Luiz Carlos Porto (PPS), por abuso de poder político na campanha eleitoral de 2006.

O mandato de Lago já havia sido cassado pela corte eleitoral em março, mas o TSE decidiu que ele poderia seguir no cargo até o julgamento de um recurso, negado pelo plenário do tribunal.

No fim de maio, os ministros rejeitaram recurso em que a coligação Salve Santa Catarina solicitava a cassação do governador de Santa Catarina por abuso de poder político e econômico, propaganda institucional irregular e cooptação de meios de comunicação do estado em 2006. A votação foi seis a um.

Marcelo Miranda e o vice Paulo Sidnei Antunes tiveram seus mandatos cassados sob a acusação de abuso de poder político nas eleições de 2006. Os dois poderão ficar no cargo até o julgamento do recurso.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, por unanimidade, no dia 25 de junho, o mandato do governador do Tocantins, e de seu vice, Paulo Sidnei (PPS), por abuso do poder político. O tribunal afirmou ter decidido que o governador sairá do cargo somente após o TSE julgar eventuais recursos contra a cassação, que deve ficar para o segundo semestre.

Os governadores de Rondônia, Ivo Cassol (PPS), e de Roraima, José de Anchieta Júnior (do PSDB) são acusados de compra de votos e abuso de poder econômico e político. O processo que era do governador do Estado, Ottomar Pinto, foi transferido para Anchieta, seu vice, após o falecimento de Ottomar.

Marcelo Déda (PT), de Sergipe, é alvo de uma acusação. Um dos partidos adversários, o PAN, o acusa de propaganda eleitoral antecipada.

Wáldez Góes (PDT-AP) era acusado de uso indevido de veículos de comunicação.

(Com Mariângela Galluci, de O Estado de S.Paulo)