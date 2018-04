Saiba quem são os governadores na mira do TSE O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar a cassação de seis governadores do País neste ano. As acusações vão desde propaganda eleitoral irregular até abuso de poder econômico, passando pela mais comum: compra de votos. Estão na mira do Tribunal: Marcelo Déda (PT-SE), Marcelo Miranda (PMDB-TO), Luiz Henrique (PMDB-SC), Ivo Cassol (PPS-RO), José de Anchieta Júnior (PSDB-RR), Wáldez Góes(PDT-AP), além dos recém-cassados Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) e Jackson Lago (PDT-MA). Veja Também: Com cassações do TSE, PMDB amplia poder nos Estados Opine: TSE deve investigar passado dos substitutos? O governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), e o vice, Luiz Carlos Porto, são acusados de abuso de poder econômico e compra de votos na eleição de 2006. Na madrugada de 4 de março, o TSE concluiu pela perda de mandato de ambos, pela tese de abuso de poder. Com isso, o governo deve ser assumido pela segunda colocada em 2006, a senadora Roseana Sarney (PMDB). Em 17 de fevereiro, o TSE rejeitou os recursos de Cássio Cunha e confirmou a cassação do mandato do chefe do Executivo paraibano e de seu vice, José Lacerda Neto (DEM). O governo foi assumido pelo ex-senador José Maranhão (PMDB), segundo colocado na eleição de 2006. O governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), é quem tem a maior lista de acusações. Seus adversários, a coligação União do Tocantins e o ex-candidato José Wilson Siqueira Campos (PSDB), citam abuso de poder econômico e político, compra de votos, propaganda eleitoral indevida e uso indevido de meio de comunicação. Marcelo Déda (PT), de Sergipe, é alvo de uma acusação. Um dos partidos adversários, o PAN, o acusa de propaganda eleitoral antecipada. Em Santa Catarina, os adversários acusam o governador Luiz Henrique (PMDB), reeleito no ano passado, de abuso de poder econômico e político, propaganda institucional indevida e uso indevido de meio de comunicação. Os governadores de Rondônia, Ivo Cassol (PPS), e de Roraima, José de Anchieta Júnior (do PSDB) são acusados de compra de votos e abuso de poder econômico e político. O processo que era do governador do Estado, Ottomar Pinto, foi transferido para Anchieta, seu vice, após o falecimento de Ottomar. Wáldez Góes (PDT-AP) é acusado de uso indevido de veículos de comunicação. No tribunal eleitoral, também tramitam ações contra o mandato de quatro senadores e 25 deputados. Desses, nove são do Rio. As acusações: 1. Marcelo Déda (PT-SE): propaganda eleitoral antecipada 2. Jackson Lago (PDT-MA): abuso de poder (Cassado) 3. Marcelo Miranda (PMDB-TO): compra de voto, abuso de poder, propaganda eleitoral indevida e uso indevido de meio de comunicação 4. Luiz Henrique (PMDB-SC): uso indevido de propaganda e meio de comunicação, abuso de poder 5. Cássio Cunha Lima (PSDB-PB): abuso de poder, conduta vedada a agente público e compra de votos (Cassado) 6. Ivo Cassol (PPS-RO): abuso de poder e compra de votos 7. José de Anchieta Júnior (PSDB-RR): abuso de poder e compra de voto 8. Wáldez Góes (PDT-AP): uso indevido de veículos de comunicação Texto alterado às 19 horas de quinta-feira, 5 de março. (Com informações de Mariângela Galluci, de O Estado de S.Paulo)