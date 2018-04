Saiba quem é Michel Temer, novo presidente da Câmara Michel Miguel Elias Temer Lulia, tem 68 anos e nasceu em Tietê, no interior de São Paulo. Advogado e professor, é filiado ao PMDB e já foi presidente da Câmara em outras duas ocasiões: entre 1997 e 1998, sendo reeleito para o mandato seguinte, entre 1999 e 2000. Em 16 de março de 1987 assumiu, como suplente, o mandato de Deputado Federal (Constituinte) na legislatura 1987-1991. Exerceu, também, como suplente, o mandato de Deputado Federal na legislatura 1991-1995, de 5 a 6 de janeiro de 1993, quando licenciou-se do mandato para exercer o cargo de Secretário dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo, no período de 6 de janeiro de 1993 a 5 de abril de 1994. Veja Também: Fotos de Michel Temer No cargo, criou as Delegacias de Defesa da Mulher, de Apuração de Crimes Raciais e de Defesa dos Direitos Autorais. Reassumiu a suplência a 6 de abril de 1994, sendo efetivado em 19 de abril de 1994. Foi eleito Deputado Federal para as legislaturas de 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, e 2007-2011. No tempo em que esteve à frente da Câmara foi criado e instalado o Jornal da Câmara, a Rádio Câmara, a TV Câmara e a Agência Câmara de Notícias, que divulgam o trabalho parlamentar ao eleitorado de todos os recantos do país. Dentre suas atividades profissionais e cargos públicos destacam-se também: procurador-geral do Estado de São Paulo, 1983-1984 e 1992 e secretário dos Negócios de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 1993-1994. Desde março de 2007, ele é presidente nacional do PMDB.