Sai nomeação do novo presidente da Casa da Moeda

Foi publicada nesta segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União a nomeação de Francisco de Assis Leme Franco para a presidência da Casa da Moeda do Brasil. Franco assume no lugar de Luiz Felipe Denucci, demitido após denúncias de que teria recebido propina de fornecedores do órgão.

Francisco Franco era diretor da secretaria-executiva do Ministério do Planejamento, funcionário de carreira do serviço público e já foi secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda de 2007 a 2010.

As denúncias de irregularidades na Casa da Moeda fizeram a oposição começar movimentação para levar Denucci e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao Congresso. Por falta de quorum, no entanto, a tentativa foi adiada para essa semana.

Reportagem do Estado desde domingo, 12, mostrou que Denucci se manteve no cargo mesmo depois do alerta da Polícia Federal por contar com uma rede influente de padrinhos, que começa no ex-presidente Lula, chega ao ex-ministro Delfim Netto e, por razões afetivas indiretas, encontra respaldo na presidente Dilma Rousseff. A combinação de fatores explica a saia justa em que se meteu o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao tentar explicar porque só demitiu o presidente da Casa da Moeda dia 29, mesmo sabendo da investigação policial que o apontou como beneficiário de uma milionária e suspeita movimentação financeira. / Com informações de O Estado de S.Paulo