Sai hoje no ''''Diário Oficial'''' MP que cria TV pública O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem a medida provisória que cria a rede pública de TV, chamada Empresa Brasil de Comunicação, com orçamento de R$ 350 milhões para 2008. Além de criticar os gastos, a oposição não vê relevância e urgência que justifique a edição de uma MP. A criação da TV será publicada hoje no Diário Oficial. A primeira transmissão está prevista para o dia 2 de dezembro, quando as emissoras de TVs abertas mudarão a transmissão do sinal analógico para digital. A TV pública será presidida pela jornalista Tereza Cruvinel. A MP terá que ser aprovada pelo Congresso, mas já estará em vigor desde hoje. A nova televisão será resultado da fusão da TV Educativa com a Radiobrás e deverá ter um conselho curador com 20 integrantes, sendo quatro ministros.