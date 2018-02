A indicação de Toffoli para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aprovada pelo Senado no dia 30 de setembro. Ele ocupará no STF a vaga do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que morreu no dia 1º de setembro. Segundo fontes do governo, Toffoli permanecerá no cargo de advogado-geral da União até a véspera da posse no Supremo.