Sadok nega ter influência sobre os negócios

BRASÍLIA - O diretor executivo do Dnit, José Henrique Sadok de Sá, disse na quinta-feira, 15, ao Estado que não tem influência nos contratos fechados pela empresa de sua mulher, Ana Paula Batista de Araújo, com obras de rodovias federais. "Eu não tenho nada com a empresa dela. Não me meto em nada. Se a empresa for bem, que vá bem, ser for mal, que vá mal. Não tenho nada com isso", disse.

Sadok alega que a Construtora Araújo Ltda., da qual Ana Paula é dona, participa de concorrências públicas no governo de Roraima, o que impede que ele interfira em qualquer ação para favorecê-la. "As obras são de licitações legítimas no Estado. Ela não está ganhando porque eu sou o diretor executivo", afirmou. "Não vou poder proibir uma empresa de exercer o seu direito", disse.

Para ele, não há problema no fato de as obras serem vinculadas a convênios do Dnit. "Não vejo conflito de interesse. Quando cobro alguma coisa da obra, cobro do Estado, não da empresa", justificou. "Ela não tem nenhuma obra com o Dnit. Você quer quebrar a empresa? Não pode trabalhar?", questionou.

O diretor do Dnit contou que conhece Ana Paula desde 2001 e que vive com ela há cerca de quatro anos. "Não sou casado. É minha mulher hoje. É um relacionamento como todo mundo hoje tem. Já me separei cinco vezes, se bobear vou separar a sexta. O amor acaba", afirmou. "Agora estamos juntos, juntamos as escovinhas. Você vai mexer com minha vida particular."