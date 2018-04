Sabesp divulga nota sobre suposta propaganda irregular

A Sabesp divulgou nota nesta terça-feira, 3, com esclarecimentos sobre propaganda que virou alvo do TRE no Rio de Janeiro. Segundo matéria do jornal Folha de S.Paulo, o órgão quer analisar eventual uso da máquina em benefício de possível candidatura do governador José Serra (PSDB) em 2010. A companhia alega que as campanhas garantiram visibilidade nacional. "A campanha Verão Espetacular, veiculada na TV Globo, apresenta os principais eventos esportivos no Brasil, em sua maioria no Estado de São Paulo, no período entre os meses de novembro de 2008 e março de 2009". Diz também que a campanha foi contratada à Globo "para difusão dos programas da Sabesp em São Paulo, que podem ser estendidos a outros Estados e países", de acordo com a lei. Para a companhia, o interesse é "ampliar seu mercado" além do Estado de São Paulo. Veja a íntegra da nota: A campanha Verão Espetacular, veiculada na TV Globo, apresenta os principais eventos esportivos no Brasil, em sua maioria no Estado de São Paulo, no período entre os meses de novembro de 2008 e março de 2009. Com isso, a Sabesp ganhou visibilidade nacional porque não existem cotas publicitárias locais ou regionais para a referida promoção. Vale ressaltar que a Sabesp sempre apoiou e patrocinou atividades associadas à saúde e ao bem-estar, com ênfase para o esporte. Essa campanha foi contratada à Globo pela agência de publicidade Nova S/B para difusão dos programas da Sabesp em São Paulo, que podem ser estendidos a outros Estados e países, atendendo às Leis Estaduais Nºs 12.292/2006 e 1025/2007. De acordo com essa legislação, a Sabesp está autorizada a oferecer os seus serviços além do território paulista. Nesse sentido, acaba de firmar acordos de cooperação com a Cesan, do Espírito Santo, e com a Costa Rica. Em relação ao Projeto Verão, da Rede Bandeirantes, contratado pela agência de publicidade Lew Lara para o mesmo período da Globo, difunde ações de lazer e prestação de serviços. Portanto, existe interesse comercial direto por parte da empresa de ampliar seu mercado, por isso é importante investir na construção de imagem institucional da Sabesp fora do Estado de São Paulo.