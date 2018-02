Sabatina Estadão: Paes aponta Saúde como prioridade O candidato do PMDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, terceiro a ser sabatinado na série promovida pelo Grupo Estado, afirmou hoje, ao falar de suas prioridades nesta campanha, que seu principal foco é a área da Saúde. "Temos no Rio uma população massacrada (nessa área)", disse. Paes citou também que o Rio "sofreu durante anos com a falta de integração" entre os vários níveis de governo. "Me orgulho de ter o apoio do governador Sérgio Cabral (PMDB), vamos estar juntos com ele e com o presidente Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, do PT) para trazer benefícios para a população. Chega de tanta picuinha no Rio de Janeiro", afirmou. O evento tem transmissão ao vivo pela TV Estadão. Na semana passada, foram sabatinados na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) os candidatos Marcelo Crivella (PRB) e Alessandro Molon. As sabatinas dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro terão seqüência amanhã, com Fernando Gabeira (PV). De quarta a sexta-feira, participarão Solange Amaral (DEM), Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, de 1º a 5 de setembro, serão sabatinados, no auditório do Grupo Estado, Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). O evento acaba dia 8, com Ivan Valente (PSOL).