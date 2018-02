Sabatina Estadão: Molon quer royalty do petróleo no Rio O deputado Alessandro Molon (PT), candidato à prefeitura do Rio, segundo participante da série de sabatinas do Grupo Estado, foi enfático em defender a manutenção da distribuição de royalties, para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro, do petróleo que será extraído da camada de pré-sal. "Vou dedicar a minha força para impedir toda e qualquer perda de royalties pela cidade e pelo Estado do Rio de Janeiro", afirmou Molon. Ele declarou que já vem fazendo essa defesa como deputado e confia que terá mais força ainda como prefeito, caso eleito. Molon defendeu ainda o uso da política tributária como instrumento para atrair empresas e gerar empregos. Molon propôs, por exemplo, a redução do Imposto sobre Serviços (ISS) para atrair empresas de Tecnologia de Informação. "O Rio está perdendo empresas de TI devido à tributação equivocada e elevada", disse. O candidato do PT disse também, na sabatina, ter interesse em atrair empresas de telemarketing que teriam deixado a cidade por causa dos altos impostos. O petista defendeu ainda a redução do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em áreas da cidade que se queira incentivar. E propôs valorizar as vocações da cidade, como turismo, serviços e conhecimento. Para apoiar o turismo, destacou a necessidade de a prefeitura atuar bem nas áreas de limpeza, segurança e sinalização.