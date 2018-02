Saab reforça lobby por caça e lança centro aeroespacial

O petista, que já fez defesa pública dos caças suecos, disse que voltará a falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar influenciá-lo na escolha. Por mais de uma vez, Lula demonstrou que prefere o Rafale, da Dassault. "A Saab está um passo à frente das demais", contrapôs o prefeito.

Marinho disse ter sido procurado também pelas duas concorrentes, mas elas não se comprometeram a investir na cidade sem ter a certeza da vitória na licitação. A Saab promete implantar o centro de tecnologia em abril de 2011 independentemente do resultado da escolha, que deve ser anunciado pelo presidente até o fim do ano.

São previstos investimentos de US$ 50 milhões em cinco anos por parte da Saab e de fundos nacionais e internacionais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.